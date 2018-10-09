Взрывы под Ичней: как проходила эвакуация населения (фото)

С прилегающих территорий эвакуированы более 12 тыс. человек.

Сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар.

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Информация о жертвах или пострадавших не поступала. С прилегающих территорий эвакуированы более 12 тыс. чел.

Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. По данным ГСЧС, к ликвидации последствий привлечено 113 ед. техники, а также 511 человек.

По фактам взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) УК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.

В ГСЧС заявили, что тушить пожар на арсенале невозможно, пока там продолжаются взрывы.