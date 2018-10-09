Взрывы на складе боеприпасов возле Ичне: из арсенала вывезли 50% боеприпасов большого калибра

Сейчас горят 5 хранилищ арсенала, охрана арсенала была усилена отдельным батальоном.

С территории 6-го арсенала Минобороны в Черниговской области, где произошли взрывы и пожар, были вывезены 50% боеприпасов крупного калибра, а данные о 88 тыс. тонн боеприпасов на охваченных пожаром складах не соответствуют действительности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Родион Тимошенко сообщил на брифинге в Киеве.

По его словам, по состоянию на 9.30 пожаром охвачены 5 хранилищ арсенала.

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Также Тимошенко опроверг информацию, распространенную ранее ГСЧС, о том, что на складах хранится 88 тыс. тонн боеприпасов. Тимошенко отметил, что на самом деле боеприпасов в 1,5-2 раза меньше.

«В последнее время с территории арсенала вывезены около 50% боеприпасов крупного калибра и с площадок, которые были на открытой местности - все они были перемещены на другие склады и арсеналы, подземные укрытия, хранилища защищенного типа», - заявил генерал.

Также он отметил, что охрана арсенала была усилена отдельным батальоном.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Минобороны возле пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар. Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии.

Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Эвакуированы около 12 тыс. человек.

По фактам взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины «Халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения», наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

СБУ отрабатывает версию о возможной диверсии на 6-м арсенале.