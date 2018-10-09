Пожар на арсенале боеприпасов возле Ични начался из-за четырех взрывов на территории склада

Взрывы произошли в разных местах арсенала, в результате чего возник пожар. Эвакуированы около 12 тысяч человек.

Пожар на территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области возник в результате четырех взрывов на складе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко на брифинге в Киеве.

"На данный момент, по данным оперативной группы Генштаба, которая провела опрос дежурных на постах, они подтверждают факт взрывов, то есть подрыва в четырех местах арсенала", - заявил он.

По словам Тимошенко, взрывы произошли в разных местах арсенала, в результате чего возник пожар.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Минобороны произошли взрывы, повлекшие пожар.

Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии.

Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Эвакуированы около 12 тыс. человек.

По фактам взрывов военная прокуратура Центрального региона открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).