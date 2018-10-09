Кива: Подрыв складов в Черниговской области – это очередная попытка сокрытия воровства

Глава СПУ подчеркнул, что только ужесточение и неизбежность наказания, тотальная реформа военно-силового блока и полная перезагрузка власти сможет изменить ситуацию.

Подрыв складов с боеприпасами в Черниговской области – это попытка власти скрыть очередное воровство, считает глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте.

«Как мы можем обороняться, когда постоянно взрываются склады с боеприпасами только для того, чтобы скрыть очередное воровство!», – написал он на своей Facebook-старнице.

По мнению И.Кивы, виновные в подрыве снова смогут избежать наказания, а виновна в этом нынешняя власть.

«Снова горят склады боеприпасов, только теперь на Черниговщине! Можно сколько угодно винить в этом внешнего врага, но пора посмотреть правде в глаза. Сватово, Балаклея, Калиновка... Ичня! Кого наказали? Нашу страну сегодня разрывают на части и основная причина в нас самих! В нашей беззубой и слепой власти, в тотальной безнаказанности и в коррупции», – отметил он.

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Глава СПУ подчеркнул, что только ужесточение и неизбежность наказания, тотальная реформа военно-силового блока и полная перезагрузка власти сможет изменить ситуацию.

«Без этого нам не остановить агрессора и не восстановить территориальную целостность страны. … Хаос съедает нашу страну», – подчеркнул И.Кива.

Как сообщалось, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. Информация о взрывах поступила в 3:30 от начальника шестого арсенала. На место происшествия отправилась оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба. Проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Минобороны возле пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар. Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии.

Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

К месту ЧП направлен 21 пиротехнический расчет ГСЧС. В прилегающих областях приведены в готовность 23 пожарных расчета. Сформирован сводный отряд в составе 27 единиц техники и 115 человек. Приведены в готовность 7 пожарных поездов.

По фактам взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины «Халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения», наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.