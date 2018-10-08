Снова авария: в Киеве забил "фонтан" высотой с 5-этажку (видео)
16:24, 08 октября 2018Происшествия
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На записи видно, как из-под асфальта бьет струя воды высотой с 5-этажку.
В столице произошла очередная коммунальная авария. На Лукьяновке в результате прорыва трубопровода забил гигантский "фонтан".
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Соответствующее видео опубликовали в Facebook "Киев оперативный". На кадрах видно, как из-под асфальта бьет струя воды высотой с 5-этажку.
В "Киевводоканале" сообщили, что на Лукьяновке произошла авария на сети холодного водоснабжения.
Как сообщал УНИАН, 20 сентября возле здания ГПУ образовался полутораметровый "гейзер" из канализационного люка.
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