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В центре Одессы мужчина бросился с Тещиного моста и разбился насмерть

20:41, 07 октября 2018
Происшествия
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В Одессе мужчина бросился с Тещиного моста / odessaguide.net

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Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Одессы, по предварительным данным, мужчина сам бросился с моста с высоты около 30 метров.

От травм, несовместимых с жизнью, потерпевший погиб на месте происшествия.

На месте работала оперативно-следственная группа.

В Главном управлении Нацполиции ЧП пока не комментируют.

Ранее сообщалось, что в Запорожье ученица 8-го класса закончила жизнь самоубийством, прыгнув с моста в Днепр.

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Теги: #Одесса#самоубийство