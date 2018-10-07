В центре Одессы мужчина бросился с Тещиного моста и разбился насмерть

Высота Тещиного моста - около 30 метров, от полученных травм потерпевший погиб на месте.

Сегодня в центре Одессы мужчина совершил самоубийство, бросившись с Тещиного моста.

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Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Одессы, по предварительным данным, мужчина сам бросился с моста с высоты около 30 метров.

От травм, несовместимых с жизнью, потерпевший погиб на месте происшествия.

На месте работала оперативно-следственная группа.

В Главном управлении Нацполиции ЧП пока не комментируют.

Ранее сообщалось, что в Запорожье ученица 8-го класса закончила жизнь самоубийством, прыгнув с моста в Днепр.