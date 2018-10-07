В центре Одессы мужчина бросился с Тещиного моста и разбился насмерть
20:41, 07 октября 2018Происшествия
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Высота Тещиного моста - около 30 метров, от полученных травм потерпевший погиб на месте.
В Одессе мужчина бросился с Тещиного моста / odessaguide.net
Сегодня в центре Одессы мужчина совершил самоубийство, бросившись с Тещиного моста.
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Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Одессы, по предварительным данным, мужчина сам бросился с моста с высоты около 30 метров.
От травм, несовместимых с жизнью, потерпевший погиб на месте происшествия.
На месте работала оперативно-следственная группа.
В Главном управлении Нацполиции ЧП пока не комментируют.
Ранее сообщалось, что в Запорожье ученица 8-го класса закончила жизнь самоубийством, прыгнув с моста в Днепр.
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