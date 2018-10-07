В Одессе снова стрельба, есть раненый

По предварительной информации, неизвестные лица совершили в сторону прохожего выстрел из пистолета Флобер.

Одесские правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы в центре города. В результате инцидента один человек получил ранения и был госпитализирован.

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Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, сообщение о происшествии поступило около 12.45. По предварительной информации, неизвестные лица совершили в сторону прохожего выстрел из пистолета Флобер.

Отмечается, что в результате выстрела пострадавший, 1989 года рождения, получил непроникающее травматическое ранение бедра. Его состояние удовлетворительное.

Сейчас полицейскими установлен автомобиль, на котором скрылись злоумышленники. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее сообщалось, что 6 октября примерно в 23:00 в Киевском районе Одессы, на Люстдорфской дороге, злоумышленники стреляли в активиста общественной организации "Автомайдан Одесса".