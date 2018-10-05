Под Харьковом из "скорой" сбежал психически больной убийца

В течение пяти часов 27-летний злоумышленник был задержан полицией.

В Харьковской области из машины скорой медицинской помощи сбежал психически больной 27-летний мужчина, ранее осужденный за убийство.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, в течение пяти часов работники полиции с помощью кинологов со служебными собаками «прочесывали» лесные массивы Новодолажского района и догнали злоумышленника вблизи одного из поселков.

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По данным полиции, 4 октября около 17.00 в Нововодолажское отделение полиции поступило сообщение из службы «102» о том, что недалеко от поселка Новая Водолага из автомобиля скорой медицинской помощи, который совершил вынужденную остановку из-за нехватки горючего, бежал психически больной 27-летний мужчина. Он был судим по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На место происшествия выезжали руководители Нововодолажского отделения полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции и кинологическая служба. Около 22.00 беглеца задержали на территории села Старая Водолага.