Жестокое избиение третьеклассника под Черкассами: в школе уверяют, что ребенок просто упал с высоты (видео)

Рассказать правоохранителям историю своего травмирования парень сможет только тогда, когда его состояние хоть немного улучшится.

В школе третьеклассника Давида Лавриненко, который заявил об избиении сверстниками и находится в больнице в тяжелом состоянии, говорят, что ребенок просто упал с высоты на детской площадке.

Об этом говорится в сюжете местной ТРК "ВіККА". Отмечается, что в Чернобае Черкасской области врачи уже несколько дней борются за жизнь 8-летнего ребенка.

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Как рассказала мать парня Марина Лавриненко, в понедельник, 1 октября, сын со школы пришел к ней на работу. Парень рассказал, что его избили, и после короткого разговора потерял сознание. Мальчик успел назвать имена двух одноклассников, которые над ним издевались.

У парня диагностировали многочисленные ушибы, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, закрытую травму брюшной полости, перелом руки. У парня на голове были синяки и царапины. Врачи удалили ему часть селезенки.

Мать парня говорит, что неоднократно жаловалась на оскорбления в отношении сына от детей классному руководителю. Последняя подтверждает - такое случалось, однако отмечает, что недоразумения быстро улаживали. Провокатором конфликтных ситуаций, по ее словам, часто был и Давид.

Относительно полученных Давидом травм в школе уже провели служебное расследование. Опрашивали возможных свидетелей и обидчиков парня. Дети уверяют – мальчик просто залез на конструкцию высотой в два метра и упал. Это якобы и стало причиной травм.

Рассказать правоохранителям историю своего травмирования парень сможет только тогда, когда его состояние хоть немного улучшится.

Ранее сообщалось, что третьеклассник Давид Лавриненко из Чернобая Черкасской области находится в тяжелом состоянии. Местная жительница Леся Бондарь сообщает на своей странице в Facebook, что ребенка жестоко избили одноклассники.

По данному факту полицией внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.