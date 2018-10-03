В Черкасской области школьники жестоко избили третьеклассника (фото)

По словам родных, избитый мальчик находится в тяжелом состоянии.

Третьеклассник Давид Лавриненко из Чернобая Черкасской области находится в тяжелом состоянии.

Местная жительница Леся Бондарь сообщает на своей странице в Facebook, что ребенка жестоко избили одноклассники.

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"Вырванные пучки волос, вывихнутая рука, сотрясение мозга. И самое страшное – непонятно, что отбито внутри", – писала женщина. По ее словам, парень сейчас в реанимации.

В комментарии vikka.ua родная тетя мальчика Наталья Попова сообщила, что ребенок в тяжелом состоянии.

По данному факту полицией внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Указанное уголовное производство находится на контроле руководства прокуратуры Черкасской области.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября группа подростков жестоко избила парня в Каменском Днепропетровской области.