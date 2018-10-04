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В Харькове водитель Audi на скорости влетел в трамвай, есть пострадавшие (фото)

09:35, 04 октября 2018
Происшествия
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В Харькове произошло очередное ДТП / ТСН

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что авария произошла на улице Академика Павлова. Автомобиль влетел в трамвай, двигавшийся по маршруту №27.

От столкновения переднюю часть легковушки разбита вдребезги, 42-летний водитель авто и двое пассажиров - 15 и 35 лет, получили травмы. В трамвае никто не пострадал.

ТСН
ТСН

Из-за чего водитель легковушки решил совершить опасный маневр, сейчас выясняет полиция. Следователь решает вопрос о внесении факта происшествия в ЕРДР по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, которая двигалась на красный сигнал светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

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Теги: #ДТП#Харьков