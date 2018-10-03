Смерть мальчика из-за грибов в Днепре: родителей заподозрили в отказе давать ребенку лекарства (видео)

В Днепре ребенок умер от отравления грибами. Врачи пытались спасти его, но тщетно. Грибы мальчик собрал на улице еще в воскресенье.

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Съел их, но родителям в этом не признался. Когда ему стало плохо, те считали, что это обычное пищевое отравление. Поэтому скорую вызвали лишь вчера, когда ребенку стало слишком плохо.

Уже в больнице мальчик признался, что заболел именно после употребления неизвестных грибов. Медики пытались его спасти. Но как стало известно ТСН из собственных источников, родители из религиозных убеждений запрещали применять лекарства из препаратов крови.

Через сутки ребенок умер. В полиции сейчас выясняют, открывать ли относительно родителей криминальное производство и по какой статье.

«Это злостное невыполнение родителями своих обязанностей относительно ребенка. Также может быть и оставление в опасности. Следователи будут решать, был ли преступный умысел в том, что привело к таким тяжким последствиям”, - говорит представитель ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.