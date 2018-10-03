В Днепре умер 7-летний ребенок, съевший поганку

Мальчик нашел сырой гриб на прогулке и съел его.

В Днепре умер мальчик, съевший поганку.

Об этом сообщает "Наше місто".

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З0 сентября мальчик гулял с друзьями в посадке на ул.Кильченской в Индустриальном районе. Там же нашел сырой гриб и съел его. Позже ему стало плохо, но только через два дня мальчишка рассказал, что съел найденный гриб. Ребенка срочно отвезли в 6 детскую больницу, у него отказала печень.

Ранее сообщалось, что в этом году в Украине отравились дикорастущими грибами 174 человека, 11 из них умерли.