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Отлетел на 30 метров: в Киеве иномарка сбила насмерть пешехода-нарушителя (фото)

08:15, 02 октября 2018
Происшествия
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В Киеве на Троещине под колесами автомобиля погиб пешеход / фото Александр Калинчук / Информатор

Автомобиль Toyotа ехал по проспекту Маяковского в сторону улицы Драйзера, сообщает "Информатор". В неположенном для перехода месте, на 6-полосную дорогу выбежал мужчина. Он попал под колеса автомобиля, отлетев от столкновения приблизительно на 30 метров.

Toyota Rav 4 сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте / Александр Калинчук / Информатор

По словам полиции, погибший вероятней всего был без определенного места жительства. При нем не обнаружили документов удостоверяющих личность.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября на Окружной дороге в Киеве под колесами автомобиля погиб пешеход, перебегавший 8-полосную дорогу в 50 метрах от перехода.

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Теги: #Киев#ДТП