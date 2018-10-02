Отлетел на 30 метров: в Киеве иномарка сбила насмерть пешехода-нарушителя (фото)
08:15, 02 октября 2018Происшествия
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Погибший перебегал 6-полосную дорогу в неположенном месте.
В Киеве на Троещине под колесами автомобиля погиб пешеход / фото Александр Калинчук / Информатор
На проспекте Маяковского в Киеве автомобиль Toyota Rav 4 сбил насмерть пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.
Автомобиль Toyotа ехал по проспекту Маяковского в сторону улицы Драйзера, сообщает "Информатор". В неположенном для перехода месте, на 6-полосную дорогу выбежал мужчина. Он попал под колеса автомобиля, отлетев от столкновения приблизительно на 30 метров.
Toyota Rav 4 сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте / Александр Калинчук / Информатор
По словам полиции, погибший вероятней всего был без определенного места жительства. При нем не обнаружили документов удостоверяющих личность.
Как сообщал УНИАН, 21 сентября на Окружной дороге в Киеве под колесами автомобиля погиб пешеход, перебегавший 8-полосную дорогу в 50 метрах от перехода.
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