Отлетел на 30 метров: в Киеве иномарка сбила насмерть пешехода-нарушителя (фото)

Погибший перебегал 6-полосную дорогу в неположенном месте.

На проспекте Маяковского в Киеве автомобиль Toyota Rav 4 сбил насмерть пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Автомобиль Toyotа ехал по проспекту Маяковского в сторону улицы Драйзера, сообщает "Информатор". В неположенном для перехода месте, на 6-полосную дорогу выбежал мужчина. Он попал под колеса автомобиля, отлетев от столкновения приблизительно на 30 метров.

По словам полиции, погибший вероятней всего был без определенного места жительства. При нем не обнаружили документов удостоверяющих личность.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября на Окружной дороге в Киеве под колесами автомобиля погиб пешеход, перебегавший 8-полосную дорогу в 50 метрах от перехода.