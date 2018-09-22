Перебегал 8-полосную дорогу в 50 метрах от перехода: в Киеве мужчина погиб под колесами авто (фото, видео)

От места, где произошел удар, пешехода отбросило на более чем 10 метров.

Ночью на Большой Окружной дороге в Киеве насмерть сбили мужчину. Он пытался перейти дорогу в неположенном месте и угодил под колеса мчащегося автомобиля "Opel".

Как сообщает "Информатор", мужчина пытался перебежать 8-полосную дорогу в 50-ти метрах от подземного перехода.

Opel двигался в сторону аэропорта «Жуляны». По словам свидетелей, его скорость была свыше 100 км/час. Прямо перед ним, перелезая через ограждения дороги, на поезжую часть вышел мужчина. Шансов избежать столкновения у водителя не было. От места, где произошел удар, пешехода отбросило на более чем 10 метров. Еще через столько же метров остановился и сам автомобиль.

Медики констатировали, что у мужчины не было шансов выжить. Удар был такой силы, что лобовое стекло и крышу автомобиля буквально вмяло в салон. Погибший также был серьезно изувечен.

Почему мужчина пошел на риск и стал переходить оживленную автомагистраль в неположенном для этого месте — неизвестно.

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Видео "Информатор"

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