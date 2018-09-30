В Киеве во время пожара в многоэтажке погибло два человека

Тела двух погибших мужчин обнаружили спасатели во время ликвидации пожара в 9-этажном доме на ул. Елены Телиги.

В Киеве во время ликвидации пожара в квартире 9-этажного жилого дома пожарные обнаружили тела двух погибших мужчин.

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Об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в городе Киев на странице в Facebook. "Сегодня, 30 сентября, в 14:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Елены Телиги, 57. Пожар возник на кухне в одной из квартир на 7-м этаже 9-этажного жилого дома", - сообщили в ГСЧС.

В 15:26 пожар был локализован, в 15:48 - ликвидирован.

На месте происшествия работало 12 человек личного состава Киевского гарнизона и три единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Причина возникновения пожара выясняется.