В Одессе произошел крупный пожар в санатории (фото, видео)

По информации местных СМИ, охранники санатория заявляют о поджоге.

В Одессе загорелся один из корпусов санатория "Красные зори", который находится на 9-й Фонтана.

Как сообщает местное издание "Думская", горит заброшенный спальный корпус санатория.

Читайте такжеВ Киеве на Бессарабском рынке произошел пожар (фото, видео)

"Еще три года назад здесь жили люди. С первого этажа огонь перекинулся на второй этаж и крышу здания", - пишет издание.

В ГСЧС подтвердили эту информацию, сообщив, что пожарные приступили к тушению и пытаются не допустить распространения огня на соседние здания. На месте работают 6 пожарных расчетов.

Как пишет "Думская", охранники санатория заявляют о поджоге. "Они видели, как к территории подъехала машина, в которой было четыре человека, и после этого началось возгорание", - сказано в сообщении.

"Думская" также напоминает, что возгорание на территории санатория происходят регулярно. Последний крупный пожар случился в ноябре прошлого года.

Как отмечает издание, на прошлой сессии горсовет разрешил разработку проектов отвода участка, на котором находится санаторий.

Как сообщал УНИАН, в Одессе поздно вечером 15 сентября 2017 года на территории детского комплекса «Виктория» произошел пожар, который привел к гибели трех девочек.