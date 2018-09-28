На Одесщине возле дороги обнаружили тело мужчины без головы

По предварительным данным, на теле – повреждения, характерные при ДТП. В ходе осмотра места происшествия голова была найдена неподалеку.

Сегодня в Одесской области на обочине автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск обнаружено обезглавленное тело мужчины.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, о происшествии в полицию заявил 19-летний мужчина, который проезжал мимо.

На место вызова выехала следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции. По приезду полицейские на обочине дороги обнаружили обезглавленное тело неизвестного.

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«Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели мужчины. Его обезглавленное тело обнаружено на обочине автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск», - сообщили в главке.

По предварительным данным, на теле – повреждения, характерные при ДТП. В ходе осмотра места происшествия голова была найдена неподалеку.

Предварительно, следствием рассматривается версия гибели мужчины в результате дорожно-транспортного происшествия.

Сейчас следователями устанавливаются обстоятельства ДТП и личность погибшего.

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