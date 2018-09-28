В Днепре после неудачной попытки суицида парень выбросился с балкона многоэтажки
14:38, 28 сентября 2018Происшествия
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До этого парень пытался вскрыть вены и утопиться.
В Днепре молодой парень покончил с собой, выпрыгнув с балкона многоэтажки / фото Александр Лаур / Информатор
В Днепре 25-летний парень выбросился с балкона многоэтажного жилого дома. От полученных травм он погиб на месте.
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По словам патрульных, в этот же день он уже совершал попытки суицида — резал вены и пытался утопиться, сообщает "Информатор".
Парень разбился выпрыгнув с третьего этажа. Тело парня под окнами обнаружили прохожие. В квартире на момент происшествия никого не было. Парень арендовал жилье один.
Как сообщал УНИАН, 31 августа в Днепре парень и девушка разбились насмерть, выпрыгнув из окна восьмого этажа.
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