В Днепре после неудачной попытки суицида парень выбросился с балкона многоэтажки

До этого парень пытался вскрыть вены и утопиться.

В Днепре 25-летний парень выбросился с балкона многоэтажного жилого дома. От полученных травм он погиб на месте.

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По словам патрульных, в этот же день он уже совершал попытки суицида — резал вены и пытался утопиться, сообщает "Информатор".

Парень разбился выпрыгнув с третьего этажа. Тело парня под окнами обнаружили прохожие. В квартире на момент происшествия никого не было. Парень арендовал жилье один.

Как сообщал УНИАН, 31 августа в Днепре парень и девушка разбились насмерть, выпрыгнув из окна восьмого этажа.