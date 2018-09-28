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В Днепре после неудачной попытки суицида парень выбросился с балкона многоэтажки

14:38, 28 сентября 2018
Происшествия
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В Днепре молодой парень покончил с собой, выпрыгнув с балкона многоэтажки  / фото Александр Лаур / Информатор

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По словам патрульных, в этот же день он уже совершал попытки суицида — резал вены и пытался утопиться, сообщает "Информатор".

Парень разбился выпрыгнув с третьего этажа. Тело парня под окнами обнаружили прохожие. В квартире на момент происшествия никого не было. Парень арендовал жилье один.

Как сообщал УНИАН, 31 августа в Днепре парень и девушка разбились насмерть, выпрыгнув из окна восьмого этажа.

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Теги: #Днепр#самоубийство