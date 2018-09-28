В Харькове на территории частного дома взорвалась граната

Предварительно установлено, что взорвалась граната «РГД-5».

В Немышлянском районе Харькова на территории частного дома взорвалась граната.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, 28 сентября около 2:44 в Немышлянский отдел полиции поступила информация от 37-летней женщины. Она рассказала, что на улице Крамаренковской на территории ее частного домовладения произошел взрыв.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции, кинологи. Полицейские провели осмотр места происшествия.

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По предварительным выводам экспертов, по указанному адресу произошел взрыв ручной гранаты «РГД-5».

Следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства выясняются. Работники полиции устанавливают лиц, причастных к происшествию.