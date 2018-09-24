В Запорожье посреди улицы избили одного из лидеров "Демальянса" (видео)

В полиции уверены, что драка произошла на бытовой почве.

В Запорожье посреди улицы избили одного из лидеров "Демальянса" Сергея Лукина. Двое набросились на мужчину неподалеку от его собственного дома - пытались пырнуть ножом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Лукин расследовал тендерные закупки в элитном поселке Кушугум. В последнее время, говорит, получал угрозы.

В полиции уверены, что драка произошла на бытовой почве.

Напомним, как сообщал УНИАН, поздно вечером 22 сентября в полицию поступила информация о том, что в центре Одессы злоумышленники стреляли в известного активиста Олега Михайлика.

По словам руководителя Одесской областной организации «Сила людей» Игоря Бычкова, 23 сентября стало известно, что Михайлик пришел в себя.

Из-за покушения на Михайлика активисты пикетировали областное управление Нацполиции в Одессе, требуя встречи с его начальником Дмитрием Головиным.