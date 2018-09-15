В Одессе маршрутка врезалась в столб: пострадали девять пассажиров

ДТП произошло около 20.30 на улице Атамана Головатого.

В Одессе микроавтобус врезался в електропору, в результате чего пострадали девять человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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Отмечается, что водитель маршрутки не справился с управлением во время движения по улице Атамана Головатого. Микроавтобус столкнулся с электроопорой, в результате чего девять человек получили травмы, трое из них - дети.

Всех пострадавших доставили в больницу. Устанавливается степень полученных повреждений. На месте работают сотрудники полиции.