Во Львовской области возле базы отдыха обнаружили взрывпакет военного назначения

Полиция открыла производство и устанавливает происхождение взрывного заряда.

Во Львовской области возле базы отдыха обнаружили взрывной пакет военного назначения.

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Как сообщает Департамент гражданской защиты Львовской ОГА, подозрительный предмет обнаружили 11 сентября возле базы отдыха «Альбатрос» в селе Воля-Гамулецкая Жовковского района.

«Отделом взрывотехнической и пожаротехнической экспертизы Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при Главном управлении Нацполиции во Львовской области проведено обследование обнаруженного предмета и установлено, что это взрывпакет военного назначения, он изъят», - отмечается в сообщении.

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области корреспонденту УНИАН сообщили, что по факту обнаружения взрывного пакета открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса "(незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"). Устанавливается происхождение взрывного пакета, а также кто и с какой целью оставил его возле беседки базы отдыха.