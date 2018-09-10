Полиция задержала мужчину, который в нетрезвом состоянии стрелял по детям на Николаевщине

Пострадавший 12-летний мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения стрелял по детям в Николаевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь полиции Николаевской области Елена Бережная в эфире канала "112 Украина".

"Сегодня полицейские уже задержали в порядке статьи 208 этого мужчину. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", - отметила она.

Кроме того, Бережная отметила, что 12-летний мальчик, пострадавший от действий мужчины, находится в медицинском учреждении в Николаеве и его состояние медики оценивают как тяжелое.

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Двоих других детей отпустили на амбулаторное лечение. Сам злоумышленник также находится в больнице, поскольку и сам пострадал от своего самодельного устройства.

"Правоохранители выяснили, что злоумышленник неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение хулиганских действий и за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения", - отметила пресс-секретарь.

Также полиция установила, что мужчина был пьян и тогда, когда вышел к детям, игравшим неподалеку от его дома, и совершил выстрел.

Как сообщал УНИАН, около 17.00 9 сентября в Новоодесский отдел полиции ГУ НП в Николаевской области поступило сообщение о том, что в г.Новая Одесса 68-летний местный житель выстрелил из самодельного устройства по детям.

В результате выстрела были травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 9 и 5 лет. Сам злоумышленник также получил телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Остатки устройства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п.1.2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о задержании мужчины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.