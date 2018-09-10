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На Николаевщине мужчина открыл стрельбу по детям: есть пострадавшие

09:35, 10 сентября 2018
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области, около 17.00 в Новоодесский отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что в пгт Новая Одесса 68-летний местный житель выстрелил из самодельного устройства по играющимся детям.
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Вследствие выстрела были травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 9 и 5 лет. Сам злоумышленник также получил телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Остатки устройства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Следователями начато уголовное производство по части 2 статьи 15, пункт 2 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о задержании мужчины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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Теги: #стрельба#Николаевщина