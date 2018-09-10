На Николаевщине мужчина открыл стрельбу по детям: есть пострадавшие

В результате выстрела травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 9-ти и 5-ти лет.

В Николаевской области мужчина стрелял из самодельного устройства по детям, есть травмированные.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области, около 17.00 в Новоодесский отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что в пгт Новая Одесса 68-летний местный житель выстрелил из самодельного устройства по играющимся детям.

Читайте такжеВ Черновцах во время ночной стрельбы в центре города пострадало двое людей (фото)

Вследствие выстрела были травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 9 и 5 лет. Сам злоумышленник также получил телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Остатки устройства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Следователями начато уголовное производство по части 2 статьи 15, пункт 2 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о задержании мужчины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.