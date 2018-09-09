Больше всего пострадал неизвестный мужчина, его состояние тяжелое. У курсанта 1997 года рождения переломы обеих голеней.

Медики прокомментировали состояние пострадавших в результате резонансного ДТП, которое случилось вчера на Фонтанской дороге в Одессе.

Об этом сообщает "Думская". Главный врач Еврейской больницы Евгений Григорьев сообщил, что с места аварии в горбольницу № 1 изначально госпитализировали пятерых пострадавших — двоих водителей, девушку, которая была пассажиром «БМВ», а также двоих пешеходов.

В том числе, получил травмы водитель «БМВ», которого считают виновником аварии — у него диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей лица. После оказания помощи его доставили в ИВС.

Больше всего пострадал неизвестный мужчина.

«Его состояние тяжелое. Личность пока неизвестна — ему около 30-35 лет. Сегодня нам удалось стабилизировать его состояние. У него травматический шок 3-4 степени, политравма, множественные повреждения, частичная ампутация правого предплечья», -сообщил Евгений Григорьев.

Анализ крови на алкоголь взяли у всех участников аварии, однако результатов экспертизы пока нет.

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В свою очередь вице-мэр Светлана Бедрега сообщила, что пострадавшим окажут помощь, а похороны двоих погибших оплатят из городского бюджета.

По данным Бедреги, погибшая Алла Братко, 1963 года рождения, работала в аптеке в микрорайоне «Вузовский», второй погибший — Сергей Каминский, 1966 года рождения, работал массажистом в поликлинике № 20.

«Со стороны города будет оказана материальная помощь на захоронение», — отметила Светлана Бедрега.

Кроме пятерых человек, доставленных в Еврейскую больницу, есть еще один пострадавший — курсант 3-го курса Военной академии Богдан Трусов 1997 года рождения. У парня переломы обеих голеней. Он находится в военном госпитале.

Как сообщалось, трагедия произошла в субботу, 8 сентября, в 21:15 в Одессе на Фонтанской дороге. Водитель автомобиля BMW выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Skoda. После столкновения машины отбросило за пределы проезжей части на тротуар, где в это время находились пешеходы. Водитель оказался уличным гонщиком.

В результате ДТП двое прохожих погибли, четыре человека были травмированы. 27-летний водитель BMW Олег С. задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, помещен в изолятор временного содержания и ожидает избрания ему меры пресечения.