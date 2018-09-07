Под Одессой столкнулись два BMW – спасатели извлекли из разбитого авто тела трех погибших
В районе Таировского кладбища на подъезде к Одессе в ночь на 7 сентября столкнулись два автомобиля BMW. Погибли три человека, четверо были госпитализированы.
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Как сообщает «Думская», ссылаясь на Патрульную полицию Одессы, около полуночи автомобиль BMW третьей модели двигался в сторону города со стороны Черноморска. Возле кладбища водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался в другой BMW, «семерку».
Водитель и два пассажира первого BMW погибли на месте. Во втором автомобиле — четверо пострадавших.
Для извлечения тел погибших привлекались сотрудники ГСЧС.
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