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Под Одессой столкнулись два BMW – спасатели извлекли из разбитого авто тела трех погибших

13:09, 07 сентября 2018
Происшествия
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Под Одессой произошла страшная авария / Патрульная полиция Одесской области

В районе Таировского кладбища на подъезде к Одессе в ночь на 7 сентября столкнулись два автомобиля BMW. Погибли три человека, четверо были госпитализированы.

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Как сообщает «Думская», ссылаясь на Патрульную полицию Одессы, около полуночи автомобиль BMW третьей модели двигался в сторону города со стороны Черноморска. Возле кладбища водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался в другой BMW, «семерку».

Водитель и два пассажира первого BMW погибли на месте. Во втором автомобиле — четверо пострадавших.

Для извлечения тел погибших привлекались сотрудники ГСЧС.

Ранее в Одессе попал в аварию автомобиль спасателей, ехавших тушить пожар на СТО

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Теги: #ДТП#Одесса