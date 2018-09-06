Скандал в Одесской области: воспитанник приюта изнасиловал 8-летнего мальчика (видео)

В одесском приюте "Рассвет" старший воспитанник изнасиловал 8-летнего мальчика. Об этом сообщил советник председателя областной администрации на своей странице в соцсети. Теперь в приюте работает комиссия. А заявления проверяют правоохранители и областная служба по делам детей. Расследуют не только возможный факт надругательства, а еще и сокрытие преступления должностными лицами.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

Заведующая заведения приказала прессу в приют не пропускать. Именно здесь, по данным советника главы областной администрации, 16-летний воспитанник изнасиловал 8-летнего мальчика. В соцсети Артем Поланский заявил о систематических издевательствах в приюте.

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"С декабря 2017 года начал искать выход своим "бесам". А именно - бродить в темноте голышом по приюту, насиловать детей младшей группы, а в случае отказа - издеваться над ними и избивать", - сказал Поланский.

Работники приюта и даже бывшая руководитель областной службы по делам детей о всех этих фактах знали, утверждает Поланский.

Пытаемся встретиться с заведующей детского учреждения. Но работники приюта вызывают частную охрану.

Неразговорчивы и воспитатели учреждения, которых встречаем под воротами.

"Никогда не могла подумать на этого мальчика. Хороший, спокойный мальчик, послушный".