В центре Киева произошел пожар в ресторане: образовалась масштабная пробка (фото)

Возле станции метро Лукьяновская горел ресторан. В обе стороны по улице Мельникова образовалась пробка.

В Киеве возле метро Лукьяновская образовалась большая пробка из-за пожара в ресторане.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook. "Что-то серьезно горит на Лукьяновке. Свидетели утверждают, что это ресторан Ланселот. Информация уточняется. Серьезный затор в обе стороны", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба главного столичное управления ГСЧС, сообщение о пожаре на ул. Мельникова, 4 поступило в 13:57.

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"На место происшествия незамедлительно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Как оказалось, в ресторане произошло возгорание кровли на площади 300 кв. м. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.

В 14:46 пожар на площади 350 кв. м. локализован, а в 14:56 ликвидирован. Погибших и травмированных нет, причина возникновения пожара выясняется.

Ранее в Киеве произошел пожар на заводе "Спутник".