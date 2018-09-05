В Киеве горит завод "Спутник" (фото)

На место вызваны бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Киеве на улице Межигорской, 82а, горит завод "Спутник". Читайте такжеВ Киеве на Печерске произошла стрельба, есть раненый Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook. «Поджег или самовозгорание-неизвестно. Детали уточняются. На место вызваны бойцы ГСЧС», – говорится в сообщении. Пресс-служба ГСЧС пока не прокомментировала возникновение пожара.

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