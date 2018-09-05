В Киеве горит завод "Спутник" (фото)
13:17, 05 сентября 2018Происшествия
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На место вызваны бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Пресс-служба ГCЧС пока не прокомментировала инцидент / фото dtp.kiev.ua
В Киеве на улице Межигорской, 82а, горит завод "Спутник".
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Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.
«Поджег или самовозгорание-неизвестно. Детали уточняются. На место вызваны бойцы ГСЧС», – говорится в сообщении.
Пресс-служба ГСЧС пока не прокомментировала возникновение пожара.
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