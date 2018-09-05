На Луганщине задержали "подрывника" школы, требовавшего переписать историю Украины (фото)

На вопрос полицейских, где бомба, мужчина ответил, что она у него "в голове".

В Лисичанске Луганской области мужчина угрожал взорвать школу, требуя переписать историю Украины.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

«Сегодня, в 08.00, в Лисичанскую школу искусств ворвался мужчина и заявил, что у него бомба и граната, и он подорвет школу, если ему не приведут человека, который перепишет историю Украины», - отметила она.

Погукай добавила, что из школы эвакуировали директора и завуча. Детей в школе не было, поскольку учебный процесс должен был начаться в 9:00 утра. На территории Лисичанска ввели специальный план «Заложник», перекрыли выезды из города. Группа захвата обезвредила злоумышленника - им оказался 30-летний житель с. Титаровка Старобельского района, сбежавший из тубдиспансера.

На вопрос полицейских, где бомба, мужчина ответил, что в голове.

Данный факт внесен в ЕРДР по статье 259 («Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности») Уголовного кодекса Украины.

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