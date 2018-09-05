На Львовщине иностранец на авто прорвался через украинско-польскую границу

Иномарка снесла ворота и блокировочные средства остановки на пункте пропуска, но была остановлена полицейскими.

Во Львовской области в пункте пропуска через украинско-польскую государственную границу «Краковец» сотрудники полиции сегодня, 5 сентября, задержали водителя автомобиля Renault, который прорвался со стороны Польши на украинскую территорию, повредив ворота и средства блокирования с обеих сторон границы.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

«Автомобиль Renault прорвался через украинско-польскую границу, со стороны Польши, сбил средства промышленной остановки. Был остановлен работниками патрульной полиции путем блокирования служебным автомобилем. Водитель задержан и передан пограничникам. Служебный транспорт украинских полицейских не поврежден», - отмечается в сообщении.

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Как уточнили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Мостиского пограничного отряда, инцидент произошел сегодня, около 09.00. Автомобиль Renault с номерами швейцарской регистрации прорвался с территории Польши (пункт пропуска «Корчева»), снес ворота и средства блокирования в двух пунктах пропуска - «Корчева» и «Краковец» (Украина), в результате сильных повреждений иномарка остановилась возле места несения службы украинских работников полиции.

«Нарушитель задержан. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств нарушения. Также организовано взаимодействие с пограничниками Польши. Предварительно установлено, что мужчина - иностранец, а его автомобиль имел швейцарскую регистрацию. Учитывая состояние задержанного, он может быть под влиянием наркотических средств или алкоголя», - добавили в Госпогранслужбе Украины.

Ранее на границе с Беларусью задержали украинца-беглеца из исправительной колонии.