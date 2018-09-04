В Киеве на Печерске произошла стрельба, есть раненый

Предварительно полиция установила, что конфликт возник между охранником и двумя неизвестными.

На столичном Печерске произошла стрельба, ранен охранник рынка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает полиция Киева.

"В дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение о том, что на рынке раздались выстрелы. На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений полиции. Предварительно установлено, что конфликт возник между охранником и двумя неизвестными. Охранник сделал замечание мужчинам, которые разбросали блоки. Те в ответ выразили возмущение и набросились на оппонента с кулаками. в разгар драки один из неизвестных достал оружие и сделал несколько выстрелов. После совершенного мужчины сразу убежали", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что, по предварительной информации, в охранника стреляли из травматического оружия. Мужчину доставили в больницу с ранением лица и шеи, ему оказывают необходимую помощь.

Сейчас правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами происшествия. Усилия полиции направлены на установление и задержание злоумышленников.

Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета Печерского управления полиции. После проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация происшествия.

Напомним, в Киеве утром в среду, 15 августа, произошла стрельба, из-за чего полиция ввела в городе план "Перехват". В результате два человека получили огнестрельные ранения. По предварительной информации, возле одного из столичных рынков произошла драка, которая впоследствии переросла в стрельбу из неустановленного оружия.