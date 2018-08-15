В Киеве на Троещине произошла стрельба: ранены два человека, злоумышленники задержаны

По информации СМИ, стрельба произошла на Троещине, а правоохранители разыскивают 4 автомобиля, на которых скрылись злоумышленники.

В Киеве утром в среду, 15 августа, произошла стрельба, из-за чего полиция ввела в городе план "Перехват". В результате два человека получили огнестрельніе ранения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть поступило сообщение со службы 103 о госпитализации с места драки со стрельбой двух мужчин: у одного - касательное ранение в левое бедро, у другого – в ноги и живот", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, возле одного из столичных рынков произошла драка, которая впоследствии переросла в стрельбу из неустановленного оружия

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Правоохранители прибыли на место происшествия, где обнаружили троих мужчин со следами побоев. Чтобы установить обстоятельства драки, полицейские проводят осмотр, общаются с очевидцами и устанавливают наличие камер видеонаблюдения.

По словам очевидцев, злоумышленники скрылись с места происшествия на белом микроавтобусе Mercedes и двух серебристых автомобилях BMW и Toyota на иностранной регистрации.

В Киеве введен план "Перехват", на розыск транспортных средств ориентированы все полицейские наряды.

Отметим, что киевский портал "Информатор" сообщил, что стрельба произошла на Троещине, а правоохранители разыскивают 4 автомобиля, на которых скрылись злоумышленники: BMW седан, купе BMW и Toyota Highlander, все автомобили серого цвета и на литовской регистрации. Кроме того, разыскивается автомобиль Mercedes-Benz Sprinter белого цвета, номерной знак "АІ 2554 НС".

Обновление: по состоянию на 13-й час злоумышленники задержаны.

"Неподалеку от Гидропарке полицейские остановили белый микроавтобус Mercedes, которым с места происшествия скрылись злоумышленники. В результате задержаны два человека, которых доставляют к управлению полиции для установления обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве авто сбило людей на пешеходном переходе, а затем парализовало движение трамваев.