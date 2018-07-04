Полиция сообщила детали вчерашнего убийства в центре Киева: преступников было как минимум двое

Одна из версий, которая отрабатывается следствием, - убийство на заказ.

Злоумышленников, которые причастны к вчерашнему убийства мужчины в Киеве на улице Антоновича, было по меньшей мере двое.

Об этом сообщает столичная полиция.

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«Мы можем говорить, что злоумышленников было как минимум двое, поскольку стрелок вышел из автомобиля, который с места происшествия скрылся», - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, злоумышленник скрылся во дворы, есть приметы автомобиля, который он использовал, поэтому по городу Киеву отрабатываются соответствующие оперативные планы, ориентировки переданы всем патрулям.

«Полиция отрабатывает ряд версий, и, несомненно, одна из версий - это заказное убийство. Однако это будет понятно после установления личности потерпевшего, его связей, отработки способа его жизни», - прокомментировал Корищенко.

Он отметил, что пострадавший умер в больнице, у него многочисленные огнестрельные ранения.

«Но окончательные выводы нам предоставит судебно-медицинская экспертиза», - сказал руководитель столичного главка.

Как сообщал УНИАН, в Киеве вчера был введен оперативный план по розыску злоумышленника, который в центре города, на улице Антоновича днем застрелил мужчину.

В Отделе коммуникации столичной полиции сообщили, что согласно предварительной информации, злоумышленник выстрелил в мужчину, а когда он упал - сделал еще несколько выстрелов.

На месте изъяли стреляные гильзы, предположительно - от пистолета Макарова.

Личность потерпевшего установлена - мужчина 1988 года рождения. Он в тяжелом состоянии находился в больнице. Позже стало известно о смерти потерпевшего.

Полиция разыскивает, исходя из показаний свидетелей, мужчину 30-35 лет, который был одет в черную куртку, при себе имел огнестрельное оружие.

Сведения о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. Начато уголовное производство по части 2 статьи 15, ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.