В Одессе неадекватная девушка устроила стрельбу возле "МакДональдса" и отправилась в больницу

В полиции отметили, что в результате инцидента никто не получил телесных повреждений. Госпитализировали девушку, потому что она была в неадекватном состоянии.

В Одессе девушка в неадекватном состоянии устроила стрельбу возле ресторана "МакДональдс". В результате инцидента пострадавших нет.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил Руслан Форостяк, советник главы полиции Одесской области.

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"Этот конфликт возле ресторана "МакДональдс" произошел в компании, которая отдыхала в "Аркадии" и в утреннее время возвращалась домой. В результате конфликта между мужчиной и 22-летней девушкой последняя произвела несколько выстрелов в заднее стекло автомобиля из травматического оружия, которое принадлежит этому мужчине", - рассказал Форостяк.

В полиции отметили, что в результате инцидента никто не получил телесных повреждений. Госпитализировали девушку, потому что она была в неадекватном состоянии.

"Сейчас решается вопрос о правовой квалификации этих событий. Сведения о событии пока еще не внесены в ЕРДР, но решается вопрос, есть ли в действиях признаки хулиганства или еще какие-либо правонарушения, например, умышленное нанесение телесных повреждений. Экспертиза ее состояния была сделана. Но у нас до момента внесения данных в ЕРДР эти данные не предоставляются даже полицейским", - отметил советник главы полиции.