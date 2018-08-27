В центре Киева разоблачили "массажный салон", где за 700 гривень предоставляли секс-услуги (фото, видео)

Месячный доход заведения составлял 250 тысяч гривен, организатору преступной деятельности грозит до 7 лет лишения свободы.

В центре Киева разоблачили притон, замаскированный под массажный салон, где было организовано предоставление сексуальных услуг.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции в городе Киеве.

"Доход от деятельности составлял 250 тысяч гривень в месяц, а стоимость услуг - 700 гривень за час", - говорится в сообщении.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника сектора управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киева Алексей Гаврилюк, в салоне работала администратор, которая получала от клиентов деньги и передавал их организатору бизнеса.

"Это - 29-летняя киевлянка, которая арендовала квартиру на улице Саксаганского и подыскивала девушек для оказания мужчинам интимных услуг. Клиентов она находила через интернет по объявлению о предоставлении услуг эротического массажа. Во время проведения санкционированных обысков в квартире, автомобиле и в жилом доме организатора изъяли деньги, мобильные телефоны, видеокамеру и компьютер, которые направили на экспертизу", - сообщили в полиции.

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Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Организатору преступного бизнеса объявлено о подозрении в совершении преступления. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре задержали турка, который организовал секс-туры с участием несовершеннолетних девушек.