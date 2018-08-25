На Крещатике авто на огромной скорости сбило женщину и уехало с места ДТП (видео)
22:35, 25 августа 2018Происшествия
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С камер видеонаблюдения видно, что пешеходы не спустились в подземный переход, а решили пройти над ним.
На Хрещатику BMW на шаленій швидкості збила пішохода
На Крещатике BMW на огромной скорости сбила пешехода.
Авария произошла поздно вечером, когда главную улицу после празднований открыли для движения транспорта, говорится в сюжете ТСН.
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С камер видеонаблюдения видно, что пешеходы не спустились в подземный переход, а решили пройти над ним. Четыре полосы преодолели, не спеша, а на полпути одна из пар заметила, что едут машины, и притормозила.
В другой паре отреагировал только мужчина и ускорил ход, женщину же задело авто, которое даже не остановилось. Потерпевшую доставили в больницу.
Ранее в центре Одессы трамвай сбил 90-летнюю женщину.
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