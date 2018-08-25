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На Крещатике авто на огромной скорости сбило женщину и уехало с места ДТП (видео)

22:35, 25 августа 2018
Происшествия
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Авария произошла поздно вечером, когда главную улицу после празднований открыли для движения транспорта, говорится в сюжете ТСН.

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С камер видеонаблюдения видно, что пешеходы не спустились в подземный переход, а решили пройти над ним. Четыре полосы преодолели, не спеша, а на полпути одна из пар заметила, что едут машины, и притормозила.

В другой паре отреагировал только мужчина и ускорил ход, женщину же задело авто, которое даже не остановилось. Потерпевшую доставили в больницу.

Ранее в центре Одессы трамвай сбил 90-летнюю женщину.

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Теги: #Киев#ДТП#Крещатик