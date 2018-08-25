Несовершеннолетний водитель устроил смертельное ДТП на Луганщине (фото)

В результате аварии погиб человек, еще четверо получили травмы.

На Луганщине в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 18-летняя девушка, еще четыре человека пострадали.

Событие произошло 23 августа, около 23.50. 17-летний водитель автомобиля Opel Astra, двигаясь по автодороге «Белокуракино-Лубянка-Алексеевка» из пгт. Белокуракино, не выбрал безопасной скорости движения, отчего не справился с управлением и на большой скорости съехал на обочину и слетел в кювет. Об этом сегодня, 25 августа, сообщили в следственном управлении Нацполиции в Луганской области.

"В результате ДТП 18-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений несовместимых с жизнью погибла на месте, водитель и три пассажирки (17-18 летние девушки) получили телесные повреждения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Несовершеннолетнему водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного признаками ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшему» и решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 21 августа в Сумах полицейский проехал на красный свет и сбил двух пешеходов на "зебре".