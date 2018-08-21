В Сумах полицейский проехал на красный свет и сбил двух пешеходов на "зебре"

Полицейского также обвиняют в мошенничестве и взяточничестве. Еще в 2017 году обвинительный акт по этому делу был направлен в суд и сейчас идет судебное разбирательство.

В городе Сумы полицейский за рулем авто Daewoo Lanos грубо нарушил правила дорожного движения, проехав на красный сигнал светофора, и сбил двух пешеходов.

Сейчас водителя задержали в порядке ст.208 УПК Украины и доставили в медучреждение для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

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"Предварительно установлено, что водитель транспортного средства Daewoo Lanos проехал на красный сигнал светофора и допустил наезд на двух пешеходов, которые шли по пешеходному переходу. Пострадавшие 1989 г. р. и 2004 г. р. с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Установлено, что водитель является сотрудником одного из районных отделений полиции, имеет специальное воинское звание старший лейтенант.

Отмечается, что полицейский также обвиняется в мошенничестве и взяточничестве. Еще в 2017 году обвинительный акт по этому делу был направлен в суд и сейчас идет судебное разбирательство. Кроме того, он был уволен из рядов полиции, однако восстановился через суд.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. До избрания меры пресечения полицейский будет находиться в изоляторе временного содержания.

Как сообщал УНИАН, 19 августа в Сумах в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля патрульной полиции пострадали 5 человек.