На Харьковщине авто наехало на остановку с людьми: водитель сбежал (фото)

Водитель после совершения ДТП оставил транспортное средство на месте происшествия и скрылся.

14 августа в 22:23 возле дома на улице Сумской путь в селе Пересечное Дергачевского района водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта.

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Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, в результате аварии 47-летняя жительница села Пересечное в тяжелом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой и переломом бедра была доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Также в больницу была доставлена ее 47-летняя односельчанка, которая получила травму нижних конечностей.

«Водитель транспортного средства после совершения ДТП оставил транспортное средство на месте происшествия и скрылся. Полицейские установили личность 34-летнего мужчины. В настоящее время принимаются меры по его доставлению в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия», – говорится в сообщении.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.