В Харьковской области женщина погибла во время выжигания сухостоя

15:55, 18 августа 2018
Происшествия
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Женщина погибла во время выжигания сухостоя / фото galinfo.com.ua

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"Пожар сухостоя бушевал на площади около 600 кв.м. Огонь вплотную подобрался к домам и надворным строениям. Местные жители жаловались на невыносимую дымовую завесу, которая полностью охватила село. Поэтому спасатели немедленно приступили к тушению пожара. Вскоре в ее очаге они обнаружили обгоревшее тело человека. Погибшей оказалась женщина, 1941 года рождения", – говорится в сообщении спасателей.

По словам спасателей, женщина выжигала сухостой вокруг своего и соседского двора. Во время этого процесса ей стало плохо.

"Вероятно женщина нахапалась дыма, потеряла сознание и упала в огонь. Соседи этого не заметили, думали, что просто горит трава", – предполагают спасатели.

На данный момент пожар ликвидирован.

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Теги: #трава#пожар в Харьковской области#ГСЧС в Харьковской области