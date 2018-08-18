В Харьковской области женщина погибла во время выжигания сухостоя

По словам спасателей, женщина сжигала сухостой вокруг своего и соседского двора. Во время этого процесса ей стало плохо.

На Харьковщине в селе Пасеки Змиевского района во время выжигания сухостоя погибла женщина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"Пожар сухостоя бушевал на площади около 600 кв.м. Огонь вплотную подобрался к домам и надворным строениям. Местные жители жаловались на невыносимую дымовую завесу, которая полностью охватила село. Поэтому спасатели немедленно приступили к тушению пожара. Вскоре в ее очаге они обнаружили обгоревшее тело человека. Погибшей оказалась женщина, 1941 года рождения", – говорится в сообщении спасателей.

По словам спасателей, женщина выжигала сухостой вокруг своего и соседского двора. Во время этого процесса ей стало плохо.

"Вероятно женщина нахапалась дыма, потеряла сознание и упала в огонь. Соседи этого не заметили, думали, что просто горит трава", – предполагают спасатели.

На данный момент пожар ликвидирован.