Дело об убийстве адвоката Ноздровской: обвинительный акт в отношении Юрия Россошанского передан в суд

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

При процессуальном руководстве Вышгородского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры сегодня утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении Юрия Россошанского, который обвиняется в убийстве адвоката Ирины Ноздровской.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В прокуратуре напомнили, что Россошанский был задержан правоохранительными органами в начале января текущего года.

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Задержанному было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полученные в ходе досудебного расследования заключения судебно-медицинской экспертизы указали на многочисленные ножевые ранения у потерпевшей, что послужило основанием для изменения ранее сообщенного ему подозрения.

Прокуратура Киевской области изменила подозрение Россошанскому на п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Украины.

По ходатайству прокуратуры мужчина во время досудебного расследования находился под стражей.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Справка УНИАН. 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря 2017 года, обнаружили в местной реке. Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015 года сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. 8 января по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. 26 июня суд еще на два месяца - до 24 августа - продлил срок содержания Юрия Россошанского под стражей.