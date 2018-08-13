В Киеве "Волга" врезалась в толпу людей (фото, видео)
14:36, 13 августа 2018Происшествия
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На Троещине "Волга" вылетела на тротуар.
О состоянии пострадавших пока неизвестно / фото facebook.com/dtp.kiev.ua
В понедельник, 13 августа, около 13:00 в Деснянском районе Киева "Волга" вылетела на тротуар и сбила прохожих.
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О состоянии пострадавших пока неизвестно. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
"На перекрестке возле "Новой линии" столкнулись "Волга" и "девятка". От удара "Волгу" отнесло на тротуар в толпу людей. Есть пострадавшие. Информации об их состоянии пока нет. Ждут патрульную полицию и скорую помощь", - говорится в сообщении.
фото facebook.com/dtp.kiev.ua
Как сообщал УНИАН, на автодороге Борисполь Днепр водитель авто DACIA Logan, пытаясь выполнить маневр обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. В результате ДТП погибли три человека, еще трое получили травмы.
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