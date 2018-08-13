Под Киевом иномарка протаранила несколько автомобилей, погибли три человека (фото)
На автодороге Борисполь Днепр водитель авто DACIA Logan, пытаясь выполнить маневр обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. В результате ДТП погибли три человека, еше трое получили травмы.
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Как сообщается на сайте полиции Киевской области, инцидент произошел вечером 12 августа, вблизи поселка Хоцки Переяслав-Хмельницкого района.
Отмечается, что 56-летний водитель автомобиля «DACIA Logan», двигаясь в сторону города Днепр, пытаясь выполнить обгон выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с «Ланосом».
Вернувшись на свою полосу, он допустил столкновение с авто «SsangYong», а затем снова вылетел «на встречку», где столкнулся еще с двумя «Ланосами», а также с автомобилем «ВАЗ 21102».
Водитель «Логана» погиб на месте. Кроме того, погибли водитель «Ланоса», 55-летний мужчина, и его 62-летняя пассажирка. Еще трое пассажиров этого же автомобиля получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.
По факту инцидента открыто уголовное производство.
Напомним, столичная полиция ищет водителя автомобиля Lexus, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия.