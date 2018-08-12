На Харьковщине пятеро туристов отравились грибами

Сейчас их жизнь и здоровье в безопасности, отмечают медики.

В Харьковской области пятеро туристов отравились грибами.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, вчера, 11 августа, в токсикологическое отделение Харьковской городской клинической больницы с признаками пищевого отравления были доставлены пятеро человек.

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Выяснилось, что группа харьковчан находились на отдыхе на одной из баз в пгт Старый Салтов Волчанского района. Днем они во время прогулки по лесу вблизи села Металовка, насобирали грибов, которые потом самостоятельно приготовили к обеду.

Через некоторое время они почувствовали себя плохо и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала их в больницу.

«Сейчас их жизнь и здоровье в безопасности», - отметили в полиции.