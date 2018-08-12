В оккупированном Крыму избили и ограбили бывшего крымского премьера Франчука - СМИ (видео)

По словам экс-чиновника, из его сейфов украли примерно миллион рублей, 137 тысяч долларов и много золота.

В аннексированном Крыму в ночь с 9 на 10 августа избили и ограбили бывшего премьер-министра Крыма, бывшего народного депутата Украины Анатолия Франчука.

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Как сообщает местное «Крымское информационное агентство», около двух часов ночи в дом Франчука ворвались неизвестные, связали и избили его, а также вскрыли три сейфа, похитив крупную сумму денег.

«Я лёг спать около часа ночи, уснул. Примерно около двух часов ночи ворвались несколько человек. Сколько именно их было, я в темноте не видел. Но трое держали меня. Возможно, их было больше. Мне связали руки и ноги, один держал связанные руки, второй –ноги, а третий бил по голове, по ногам. Потом на тряпку налили какую-то жидкость, положили на лицо, видимо, чтобы я вырубился», — рассказал экс-чиновник журналистам.

Около 9 часов утра избитого и связанного Франчука обнаружил его водитель, который пришел на работу.

По словам бывшего премьера, из его сейфов украли примерно миллион рублей, 137 тысяч долларов и много золота.

Анатолий Франчук родился 8 марта 1935 года в селе Владимировка Винницкой области. Народный депутат Украины 2, 3 и 4 созывов, занимал должность премьер-министра Крыма в 1994—1996 и 1997—1998 годах.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму российские силовики задержали представителя Меджлиса крымскотатарского народа Ленура Аблязимова после проведения обысков в его доме.