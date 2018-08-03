В оккупированном Крыму российские силовики после обысков задержали представителя Меджлиса Аблязимова

Согласно информации, в настоящее время с незаконно задержанным крымскотатарским активистом нет связи.

В оккупированном Крыму российские силовики задержали представителя Меджлиса крымскотатарского народа Ленура Аблязимова после проведения обысков в его доме.

Об этом говорится в сообщении "Крымской солидарности" на странице в Facebook.

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"Следственные действия в доме Аблязимова завершены. Стало известно, что в доме Ленура Аблязимова шел "осмотр" на основании определения суда. Изъяли ноутбук, книги на крымскотатарском языке. Сам Ленур Аблязимов поехал в районное отделение полиции по требованию сотрудников полиции. На данный момент телефонной связи "связи с ним нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 августа, "Крымская солидарность" сообщила о проведении обыска российскими силовиками в доме представителя Меджлиса Аблязимова в оккупированном Крыму.