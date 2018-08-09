На трассе Киев-Харьков произошло жуткое ДТП: погибла женщина, двое детей в больнице (фото)

В результате столкновения легковушек на Полтавщине погибла женщина и травмированы двое несовершеннолетних.

В Полтавской области возле села Александровка на трассе Киев-Харьков около 16-ти часов произошло ДТП, в котором погибла 30-летняя женщина.

В ДТП столкнулись автомобили Skoda (под управлением 79-летнего мужчины) и "ВАЗ Калина" (за рулем находился 32-летний мужчина), которые двигались в попутном направлении с Киева, сообщили в пресс-службе полиции Полтавщины.

Читайте такжеВ Харькове трамвай сошел с рельсов и врезался в микроавтобус (фото)

"В результате столкновения от полученных телесных повреждений на месте происшествия погиб пассажир ВАЗа - 30-летняя жительница Днепропетровской области. Двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 10 и 6 лет с телесными повреждениями госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего.

Как сообщал УНИАН, в Синельниковском районе Днепропетровской области автобус Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Opel. В результате инцидента пострадали 15 человек.