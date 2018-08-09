На трассе Киев-Харьков произошло жуткое ДТП: погибла женщина, двое детей в больнице (фото)

19:09, 09 августа 2018
Происшествия
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В результате аварии пострадали двое детей / фото pl.npu.gov.ua

В ДТП столкнулись автомобили Skoda (под управлением 79-летнего мужчины) и "ВАЗ Калина" (за рулем находился 32-летний мужчина), которые двигались в попутном направлении с Киева, сообщили в пресс-службе полиции Полтавщины.

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"В результате столкновения от полученных телесных повреждений на месте происшествия погиб пассажир ВАЗа - 30-летняя жительница Днепропетровской области. Двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 10 и 6 лет с телесными повреждениями госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего.

фото pl.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, в Синельниковском районе Днепропетровской области автобус Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Opel. В результате инцидента пострадали 15 человек.

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Теги: #смерть#ДТП