В Киеве задержали чиновника ГФС, требовавшего взятку в $20 тысяч (фото)

Чиновник требовал деньги от представителя коммерческой структуры за проведение налогового аудита предприятия и дальнейшее его закрытие.

Оперативники столичного управления защиты экономики Нацполиции и прокуратуры задержали в столице руководителя департамента Государственной фискальной службы Украины на взятке.

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Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что 20 тысяч долларов США неправомерной выгоды он требовал от представителя коммерческой структуры за проведение налогового аудита предприятия и дальнейшее его закрытие.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали проректора вуза при получении взятки в размере 62,5 тыс. грн.